В России используют коронавирус для борьбы за экологию

Вице-премьер Виктория Абрамченко обязала Роспотребнадзор провести измерения качества воздуха в самых грязных российских городах, чтобы точнее установить источники вредных выбросов, пишет «Коммерсантъ».

Проверят ситуацию в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

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Эпидемию коронавируса используют для борьбы за экологию в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Снижение количества транспорта на улицах позволит получить более объективную информацию, кто именно отвечает за загрязнения.

Промышленные предприятия пытаются снять с себя ответственность за выбросы, а местные власти их поддерживают. В частности, в Красноярске главным источником грязного воздуха назвали транспорт и заложили деньги на строительство метро для решения проблемы.

Анализ новых данных Роспотребнадзор должен провести до 12 мая, после чего отчитаться о его результатах правительству. Вся информация получена им до 24 апреля.

Ранее сообщалось, что средства федерального проекта «Комплексное обращение с отходами» на 2020 год направят на помощь региональным операторам.

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