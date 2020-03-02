Вредные для климата компании оставят без денег

Государственный пенсионный фонд Норвегии (GPFG), крупнейший суверенный фонд в мире, решил избавиться от акций четырех компаний, чья деятельность наиболее вредна для климата. Об этом рассказал председатель его наблюдательного совета по этике Йохан Х. Андресен, передает Reuters.

По его словам, без денег фонда оставят фирмы, которые производят наибольшее количество парниковых газов. Андресен не назвал конкретные компании, чтобы избежать возможного обвала акций на бирже.

Для составления черного списка эксперты фонда проанализировали нефтяную, сталелитейную и бетонную отрасли промышленности. Рекомендации по конкретным позициям переданы в норвежский Центробанк, управляющий фондом.

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Как правило, регулятор следует таким советам, но в исключительных случаях может назначить испытательный срок, в ходе которого компании могут внести рекомендованные изменения и сохранить средства фонда.

Экологические требования — не единственные, которые установлены для GPFG. Также фонду запрещается инвестировать в компании, связанные с производством ядерного оружия и табака, а также те, что нарушают права человека.

Андресен рассказал, что компании, нарушающие правила фонда, должны представить план адаптации к ситуации. Важными параметрами в нем будут скорость изменений, их время и запланированный на работы бюджет. Он добавил, что под подозрением находится еще одна компания, помимо четырех из черного списка. Ее подозревают в чрезмерном использовании угля.

Ранее стало известно, что Евросоюз подготовит «экологические» поправки к стандартам нефинансовой отчетности компаний. Их заставят подробно рассказывать о своем влиянии на экологию и борьбе с изменением климата, что, как уверены в ЕС, облегчит решения для инвесторов.

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