Европа заставит компании отчитываться об экологии

Евросоюз подготовит поправки к стандартам нефинансовой отчетности компаний, которые заставят их подробно рассказывать о своем влиянии на экологию и борьбе с изменением климата. Таким образом в Европе хотят дать возможность инвесторам вкладывать средства в «зеленые» компании, пишет Bloomberg.

Общей целью изменений станет увеличение объема информации о рисках и возможностях для развития. Новая система должна заменить множество разрозненных стандартов, которые зачастую вводят в заблуждение.

Решение — часть общей стратегии Евросоюза, которая позволит ему стать первым регионом в мире без увеличения вредных выбросов. Для этого политики разрабатывают правила, позволяющие создать и развивать «зеленую» экономику.

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Ранее в январе корпорация Microsoft объявила, что станет первой «углеродно-отрицательной» компанией в мире. За 30 лет она собирается полностью компенсировать свое негативное влияние на экологию, начиная с 1975 года. Для этого Microsoft пообещала вложить миллиард долларов в очищение атмосферы.

В ноябре прошлого года министры финансов ЕС заявили о намерении прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов. Полный отказ означал бы остановку проектов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на несколько миллиардов евро.

До этого ЕС призывал только отказаться от вложений в угольные электростанции. В свою очередь правление ЕИБ в своей стратегии утвердило намерение с 2021 года не рассматривать проекты в сфере ископаемых видов топлива. Приоритет отдадут проектам, повышающим энергоэффективность и декарбонизацию энергии.

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