Названы последствия климатической катастрофы для Европы

Международная группа ученых из Шотландии и Швеции выяснила, что изменение климата нарушает водный режим рек в Европе, оказывая влияние на весеннее питание и время наступления половодья. Это представляет угрозу для продовольственной безопасности и биоразнообразия, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали данные, собранные с 1960-х годов, о наводнениях и дневной температуре в различных районах Европы. Оказалось, что начало вегетационного периода, когда температура поднимается достаточно высоко, стимулируя рост растений, стало постепенно сдвигаться к началу года. В то же время в центральной и восточной Европе половодье стало начинаться позднее.

Таким образом, наводнения стали чаще происходить в период вегетации, уничтожая молодые растения, включая крупные деревья. Это разрушает источники питания для диких животных и способствует затоплению новых участков, которые не были затронуты водой в прошлые годы. Кроме того, изменяются берега самих рек и наносится ущерб сельскохозяйственным угодьям.

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