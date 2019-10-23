Предсказано наступление климатических супербедствий

Международная группа ученых выяснила, что глобальное изменение климата вызывает более частое возникновение так называемых супер-Эль-Ниньо, которые провоцируют наступление экстремальных погодных условий по всей Земле. Об этом сообщает The Washington Post.

Исследователи рассмотрели 33 события Эль-Ниньо, произошедшие с 1901 по 2017 годы. Оказалось, что с конца 1970-х годов районы, где Эль-Ниньо возникают и достигают пика интенсивности, сдвинулись к западу на тысячи километров, где атмосферный воздух более теплый. В результате повысилась вероятность чрезвычайно сильных Эль-Ниньо.

Из-за изменения климата воды в западной тропической и центральной части Тихого океана прогреваются неравномерно. Это влияет на пассаты, которые дуют преимущественно от прохладных к более теплым водам.

Все 11 Эль-Ниньо, начиная с 1978 года, сформировались в центральной или западной части Тихого океана, в том числе три супер-Эль-Ниньо, поднявшие глобальные температуры до рекордных уровней.

Эль-Ниньо или Южная осцилляция — периодическое увеличение температуры океанических вод наряду с ослаблением пассатов и усилением осадков в экваториальной и тропической части Тихого океана. Супер-Эль-Ниньо, которые происходили в 1982, 1998 и 2015-2016 годах, способны нанести ущерб экосистемам по всему миру, в том числе привести к разрушению коралловых рифов. Они способствуют сильным наводнениям в Африке и Азии, а в других частях планеты — засухам.

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