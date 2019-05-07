Зафиксировано рекордное учащение катастрофических явлений

Австралийские ученые реконструировали состояние Эль-Ниньо (Южной осцилляции) за 400 лет, обнаружив, что в последние десятилетия климатические осцилляции рекордно усилились и стали чаще. В будущем эта тенденция, способствующая более частым стихийным бедствиям, вероятно, продолжится из-за глобального потепления. Для этого специалисты проанализировали материал, извлеченный из кораллов Тихого океана. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

До сих пор коралловые керны не использовались для выявления сезонных изменений в Тихом океане, поскольку ряд специалистов считал это невозможным. Исследователи разработали алгоритм, который позволил определить характер изменений в Эль-Ниньо по полученным образцам, и подтвердили, что он успешно выявляет зарегистрированные недавно фазы Южной осцилляции. Это позволило климатологам реконструировать климат прошлого.

Ученые выявили увеличение активности Эль-Ниньо в центральной части Тихого океана в конце XX века и предположили, что в будущем сила Эль-Ниньо в восточной части Тихого океана может возрастать. За последние 30 лет в центральной части Тихого океана наблюдается беспрецедентное увеличение числа Эль-Ниньо по сравнению со всеми 30-летними периодами за последние 400 лет.

Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды Тихого океана, время осцилляции достигает 3-8 лет. Его сила и продолжительность варьирует, в определенные годы (например, в 1997-1998-х годах) наблюдались самые мощные его фазы. Сильные Эль-Ниньо вызывают наводнения и другие экстремальные погодные условия, неурожаи, а также способствует распространению эпидемических заболеваний.

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