Названа причина загадочной аномалии в Антарктиде

Ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби определили причину возникновения гигантской полыньи среди льдов, покрывающих Южный океан у берегов Антарктиды, в море Лазарева. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали данные спутниковых наблюдений и выяснили, что интенсивные циклоны с силой ветра 11 баллов по шкале Бофорта вызывают смещение ледяного покрова в противоположную сторону. Возникает полынья, которая облегчает передачу энергии между атмосферой и океаном и влияет на региональный климат. Специалисты считают, что с глобальным потеплением и усилением ветров это явление будет происходить чаще.

Полынья Мод-Райз была замечена в сентябре 2017 года, когда морские льды достигают наибольшей толщины. На момент открытия ее площадь достигала 9500 квадратных километров и в течение месяца выросла более чем на 740 процентов — до 80 000 квадратных километров. В начале летних месяцев, когда лед начал отступать, полынья слилась с открытым океаном. Это явление также наблюдалось в 1970-х годах, однако в течение 40 лет не удавалось понять его причину.

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