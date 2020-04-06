Назван самый дорогой город Европы для аренды жилья — им оказался Лондон. Съемный дом с тремя спальнями в среднем ценовом диапазоне обойдется там примерно в 5,3 тысячи евро в месяц (439 тысяч рублей). Об этом говорится в отчете консалтинговой компании ECA International (ECA).

Лондон также занимает четвертое место в мире по стоимости съемного жилья. Уже третий год подряд на первой строчке этого рейтинга находится Гонконг — 11,3 тысячи долларов в месяц (865,4 тысячи рублей). Из европейских городов самыми дорогими для съемщиков остаются Дублин (4 тысячи долларов, 312,4 тысячи рублей), Париж (3,9 тысячи долларов, 299,3 тысячи рублей), Берлин (2,6 тысячи долларов, 204 тысячи рублей) и Мадрид (2,7 тысячи долларов, 207 тысяч рублей).

Отчет составлен на основе исследования рынка, проведенного в сентябре 2019 года.

Ранее эксперты составили рейтинг городов Европы с самой дорогой недвижимостью. Возглавил его опять Лондон: 25-35 тысяч евро за квадратный метр (1,7-2,4 миллиона рублей на декабрь прошлого года). В пятерку также вошли Париж, Москва, Вена и Берлин.

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