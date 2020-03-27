Сдавшим свое жилье в Европе для борьбы с коронавирусом заплатят

Интернет-платформа для краткосрочной аренды жилья Airbnb заявила, что в некоторых европейских странах (Франция и Италия) заплатит тем, кто сдаст свое жилье медикам и соцработникам бесплатно. Таким образом компания намерена поддержать борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте.
Airbnb откажется от всех сборов за проживание с владельцев недвижимости, а также выплатит им по 50 евро (4,3 тысячи рублей), чтобы помочь с расходами на уборку. Мера касается тех, кто представит свое жилье медперсоналу, волонтерам, соцработникам, няням, сиделкам и другим специалистам, «находящимся на передовой». «Беспрецедентные времена требуют беспрецедентного ответа», — подчеркнули в организации.
Принять участие в программе может, по соображениям безопасности, только целый дом (не отдельное помещение), находящийся рядом с больницей, домом престарелых или приютом. Всего Airbnb планирует разместить таким образом 100 тысяч медработников, чтобы они не тратили много времени на дорогу от своего дома до больницы.
Ранее компания уже помогала людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, с помощью своей программы «Открытые дома» — Open Homes. В сентябре 2019 года Airbnb занималась расселением пострадавших от обрушившегося на США урагана «Дориан», а также ликвидаторов последствий катастрофы.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения