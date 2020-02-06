Хозяин квартиры подглядывал за съемщицами через зеркало-шпион

Арендодатель из Израиля, проживающий в соседней со сдаваемой им квартире, подглядывал за своими съемщицами через зеркало-шпион. Об этом сообщает портал Israelinfo.

60-летний хозяин двух квартир в городе Герцлия установил в смежной стене особое зеркало, чтобы шпионить за женщинами. Со стороны жильцов оно выглядело обычным зеркалом, но с обратной стороны мужчине было видно происходящее в квартире.

Заподозрив неладное, последняя съемщица обратилась в полицию. Проверка обеих квартир показала, что подозрения девушки были не напрасны. По всей видимости, она была не первой, кто попал в ловушку вуайериста (человек, имеющий непреодолимое желание постоянно подсматривать за обнаженными людьми). Хозяина квартиры задержали. Ему будет предъявлено обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни. Полиция передала дело в суд.

В 2019 году житель Китая, сдающий свою квартиру через онлайн-сервис Airbnb, установил скрытые камеры по всему дому и в течение нескольких месяцев тайно подглядывал за своими съемщиками. О его увлечении стало известно после того, как IT-специалист, имя которого не раскрывается, остановился с друзьями в его квартире в Циндао (провинция Шаньдун). Заселившись, он почти сразу обнаружил датчики движения при входе и в нескольких спальнях, а затем нашел скрытую в Wi-Fi-роутере камеру. Суд обязал владельца квартиры выплатить внушительный штраф и приговорил его к 20 дням ареста.

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