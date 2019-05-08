За клиентами Airbnb неделями подглядывали со скрытых камер

Хозяин жилья, сдававший туристам квартиру в Китае через онлайн-сервис Airbnb, в течение нескольких месяцев тайно подглядывал за своими клиентами со скрытых камер. Об этом сообщает Daily Mail.
О его увлечении стало известно после того, как IT-специалист, имя которого не раскрывается, остановился с друзьями в его квартире в Циндао (провинция Шаньдун). Заселившись, турист почти сразу заметил несколько подозрительных вещей: сперва он обнаружил датчики движения при входе и в нескольких спальнях, а затем нашел скрытую в Wi-Fi-роутере камеру.
После этого мужчина немедленно позвонил в полицию и сообщил о находке. Он рассказал, что никогда не встречался с владельцем квартиры, а только вел с ним переписку онлайн.
После звонка полиция сразу отыскала хозяина жилья. Оказалось, что мужчина снимал клиентов на скрытую камеру с марта 2019 года. Его обязали выплатить штраф в размере 500 юаней (4,7 тысячи рублей) и приговорили к 20 дням ареста за вторжение в личную жизнь постояльцев.
Представители Airbnb принесли клиентам извинения и возместили стоимость проживания. За три ночи путешественники заплатили 192 фунта стерлингов (около 16 тысяч рублей). Кроме того, объявление о сдаче этого жилья было немедленно удалено с сайта Airbnb.
В марте туристы из Новой Зеландии, забронировавшие в Ирландии жилье через приложение Airbnb, нашли в дымовой сигнализации скрытую камеру. Эндрю Баркер (Andrew Barker) отдыхал с женой и детьми в ирландском город Корк. Они пожаловались на обнаруженную камеру хозяину жилья, и тот признался, что установил ее в целях безопасности.