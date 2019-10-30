Пилоты подглядывали за пассажирами в туалете через скрытую камеру и попались

Стюардесса авиакомпании Southwest Airlines подала иск в федеральный суд на пилотов, которые подглядывали за пассажирами в туалете со скрытой камеры. Об этом сообщает Fox News.

По информации издания, инцидент произошел феврале 2017 года, когда стюардесса Рене Стейнакер (Renee Steinaker) вошла в кабину пилотов и увидела там iPad, на который в режиме реального времени транслировалось все, что происходит в уборной в салоне самолета.

Девушка добавила, что пилот попытался заверить ее, будто это новая система безопасности, а позже ей и ее супругу, также бортпроводнику Southwest Airlines, угрожали менеджеры авиакомпании. По словам Стейнакер, они требовали, чтобы сотрудница никому не рассказывала об увиденном.

Как считает адвокат стюардессы, поведение пилотов возмутительно и ставит под угрозу безопасность перелетов и пассажиров.

Однако в официальном заявлении авиакомпании говорится, что два года назад они провели внутреннее расследование инцидента, которое установило, что никакого записывающего устройства в туалете найдено не было. Представитель Southwest Airlines отметил, что компания решительно готова защищать пилотов и обвинения являются лишь нелепой шуткой.

В августе американец, летевший авиакомпанией United Airlines, установил в туалете скрытую камеру и наблюдал за пассажирами. Инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из Сан-Диего в Хьюстон. Одна из пассажирок отправилась в туалет и нашла там записывающее устройство. Нарушителя по имени Чон Пинг Ли арестовали.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!