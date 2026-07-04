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17:06, 4 июля 2026Бывший СССР

Минобороны рассказало об условиях новых ударов по Украине

Минобороны пообещало нанести новые удары по Украине в случае атак на Россию
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Минобороны России сообщило о готовности нанести новые удары по Украине. Об этом со ссылкой на военное ведомство сообщает News.ru.

По данным ведомства, это случится, если по приказу президента Владимира Зеленского украинская сторона снова атакует российские гражданские объекты. В случае ущерба таким объектам будет дан ответ Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что появление президента России Владимира Путина на совещании по поводу освобождения Константиновки в военной форме является сигналом, что «террористическая неонацистская гадина» будет добиваться до конца и по всем фронтам.

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