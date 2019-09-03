Airbnb предложил бесплатное жилье пострадавшим от «Дориана»

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb запустил программу «Открытые дома» (Open Homes), призванную помочь пострадавшим от обрушившегося на США урагана «Дориан». Об этом пишет Miami Herald.

Инициатива предусматривает, что утратившие кров из-за стихии могут поселиться в домах граждан, участвующих в программе. Кроме того, «Открытые дома» рассчитаны на ликвидаторов последствий урагана — крышу над головой им также предоставят бесплатно.

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Срок действия программы ограничен 16 сентября. Как отмечает издание, более 800 пользователей Airbnb в штатах Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Алабама уже согласились открыть двери своих домов для пострадавших. Подробное описание проекта размещено на сайте сервиса.

«Дориан» обрушился на Багамские острова в воскресенье, 1 сентября. В настоящее время ураган постепенно приближается к побережью США: в связи с этим власти Южной Каролины, Джорджии и Флориды объявили эвакуацию более миллиона человек. Предполагаемый ущерб от стихии может составить до 40 миллиардов долларов. Из-за урагана в понедельник, 2 сентября, в стране отменили более тысячи авиарейсов. Еще около тысячи может быть отменено во вторник, 3 сентября.

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