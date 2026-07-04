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16:59, 4 июля 2026Россия

Минобороны сообщило о взятии еще одного населенного пункта в ДНР

Минобороны сообщило об установлении контроля над Василевкой в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская группировка войск «Центр» установила контроль над населенным пунктом Василевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны в ходе брифинга.

«Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Василевка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.

3 июля президент России Владимир Путин заявил, что армия России взяла Константиновку в ДНР под контроль. Российский лидер назвал это событие ключевым для освобождения всей территории региона.

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