Минобороны сообщило о взятии еще одного населенного пункта в ДНР

Минобороны сообщило об установлении контроля над Василевкой в ДНР

Российская группировка войск «Центр» установила контроль над населенным пунктом Василевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны в ходе брифинга.

«Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Василевка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.

3 июля президент России Владимир Путин заявил, что армия России взяла Константиновку в ДНР под контроль. Российский лидер назвал это событие ключевым для освобождения всей территории региона.