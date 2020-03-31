В Европе нашли заброшенный курорт для коммунистов

В чешской общине Евани (район Прага-восток) нашли заброшенный отель Interpatria, который раньше был курортом для коммунистических лидеров и приближенных к партии. Об этом сообщает Blesk.

Издание пишет, что в настоящее время окрестности Евани полюбились различным европейским знаменитостям. Однако «чешские сливки» даже не догадываются, какие люди здесь бывали раньше. По данным Blesk, когда-то тут гостил и президент России Владимир Путин.

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Он приезжал сюда из Дрездена (Германия), будучи сотрудником КГБ, служащим в городе. Оттуда до Евани всего несколько часов езды. Blesk пишет, что Путин любил гулять в местных лесах с женой Людмилой и якобы со своими двумя дочерьми (Путин не раскрывал информацию о своих детях — прим. «Ленты.ру»), а зимой кататься с горки.

Сообщается, что также здесь раньше располагалась редакция крупнейшего журнала «Проблемы мира и социализма», который освещал деятельность коммунистических и рабочих партий. Как уверяет Blesk, в его работе принимала некое участие бывшая жена Владимира Путина Людмила.

Сам отель Interpatria, который перестал быть санаторием для партийной верхушки после революции 1989 года, представлял собой несколько корпусов, ресторан с кегельбаном, гараж и отдельный бревенчатый дом. Он находится в глубине леса в стороне от посторонних глаз, туда ведет только одна узкая дорога. Ранее гостиница принадлежала Министерству регионального развития Чехии, однако ведомство перепродало ее нынешнему владельцу. Но даже он не знает, что делать с бывшим отелем, поэтому здание продолжает разрушаться.

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