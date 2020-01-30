Бывшую базу нацистов захотели превратить в экогород

Немецкий профессор Экхард Хан предложил превратить бывшую военную базу нацистов, а затем и советских солдат в Вюнсдорфе (федеральная земля Бранденбург) в экогород. Хан хочет открыть здесь лабораторию, где тысячи студентов будут изучать урбанистику. По мнению профессора, подобные поселения спасут мир от глобального климатического кризиса, пишет Deutsche Welle.

В 1936-1945 годах в Вюнсдорфе располагался штаб верховного командования сухопутных сил вермахта. Позднее его заняло командование Группы советских оккупационных войск (впоследствии — Западная группа войск). В начале 1990-х с местного вокзала каждый день в Москву отправлялся прямой поезд, однако теперь территория заброшена. Ее отключили ото всех коммуникаций и закрыли. Сюда пускают туристов по предварительной записи, посещение стоит 15 евро (чуть больше тысячи рублей). В Вюнсдорфе осталось опустевшее здание театра, бассейн и бывший Дом офицеров с памятником Владимиру Ленину.

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План профессора Хана по созданию «города будущего» предусматривает максимальную автономность и экологичность — в частности, использование возобновляемых источников энергии. Также урбанист полагает, что экопоселение способно самостоятельно обеспечивать себя овощами и фруктами и наладить переработку дождевой воды.

Однако в Агентстве по региональному развитию земли Бранденбург считают, что идея Хана нереализуема. Практически все бывшие казармы в районе уже давно переделаны под апартаменты. Тогда как проект экогорода требует переселения около 10 тысячи студентов, что будет восприниматься как «инородное тело». К тому же придется переоформлять участки лесных массивов (это практически нереально), а отдельные участки военной базы уже проданы. Местные власти неоднократно сталкивались с инвесторами, которые заключали все необходимые соглашения, но их проекты при этом оставались только на бумаге и не двигались с места. Также есть миграционные риски: в Вюнсдорфе немало работы у центра первичного приема лиц, которые ищут убежища в Германии.

Сам профессор уклончиво отвечает на вопрос о реалистичности своей задумки. Ему кажется символичным, что город, чья история связана с военными действиями, может стать инновационной и экспериментальной площадкой, и поэтому считает необходимыми дальнейшие переговоры.

Летом 2019 года сообщалось, что на территории бывших концлагерей Топовске Шупе и Саймиште в Сербии захотели построить торговый центр стоимостью 220 миллионов долларов (около 15 миллиардов рублей), однако местные власти нашли способ это остановить.

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