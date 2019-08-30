Сербы захотели открыть торговый центр в концлагере

На территории бывшего сербского концлагеря Топовске Шупе хотели построить торговый центр, но власти страны нашли способ это остановить. Теперь там планируют открыть музей памяти жертв Холокоста, пишет Bloomberg.

Руководитель правозащитного Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф сказал, что законопроект о создании музея будет направлен в ноябре этого года в сербский парламент. Документ разработан при активном участии еврейской общины в Сербии. Зурофф отметил, что президент страны Александр Вучич идею поддержал и пообещал выделить на ее реализацию средства.

Отдельные части концлагеря Саймиште и концлагеря Топовске Шупе, на территории которого компания Delta Holding и собиралась построить торговый центр стоимостью 220 миллионов долларов (примерно 15 миллиардов рублей), были частично распроданы государством.

После войны на территории Саймиште располагались изостудия, ночной клуб, ресторан и даже детский сад. Также тут находилось местное отделение правящей Сербской прогрессивной партии, которую основал Вучич. Если законопроект примут, то это позволит изъять земли бывших лагерей в пользу государства, чтобы не дать возвести там коммерческую недвижимость.

В лагерях смерти Саймиште и Топовске Шупе погибло около 30 тысяч человек, в том числе семь тысяч евреев.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!