Умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»

Последний выживший участник восстания в концлагере «Собибор» Семен Розенфельд умер. Об этом сообщил глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин, передает «Интерфакс».

Розенфельд ушел из жизни 3 июня 2019 года в возрасте 97 лет.

По словам Горина, церемония прощания с ветераном состоится в израильском поселке Бней Аиш.

14 октября 1943 года произошло восстание в концлагере «Собибор», которое подняли его узники под руководством Александра Печерского. Розенфельд принял активное участие в восстании, в результате которого красноармейцы уничтожили 12 охранников-эсэсовцев и вырвались на свободу. Восстание в «Собиборе» стало единственным успешным лагерным восстанием в истории второй мировой войны.

4 июня в Москве откроют мемориал евреям-героям сопротивления в гетто и концлагерях Великой Отечественной войны, приуроченный к 75-летию восстания в «Собиборе».

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