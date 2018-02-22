В поезде Москва — Ростов открыли выставку о восстании в Собиборе

Экспозицию, посвященную юбилею восстания в немецком концлагере Собибор, открыли в поезде Москва — Ростов-на-Дону, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Каждому герою Великой Отечественной войны должно быть отведено достойное место и память... Подвиг Александра Печерского — один из самых выдающихся образцов неукротимости человеческого духа. Организованное им восстание в фашистском лагере смерти Собибор является символом готовности к бескомпромиссной борьбе за свободу», — отметил заместитель гендиректора РЖД Анатолий Мещеряков.

Экспозиция представляет собой постеры, размещенные на стенах двух вагонов состава и описывающие жизнь и подвиг Печерского. Среди прочего, здесь можно увидеть фото дочери, которое он пронес через всю войну, схему концлагеря, наградные документы.

Состав, которому железнодорожники между собой присвоили имя Александра Печерского, тронулся в четверг, 22 февраля, с Казанского вокзала в 18:42 под «Прощание славянки» в исполнении оркестра РЖД.

Проект был организован совместно компанией «Российские железные дороги» (РЖД) и Российским военно-историческим обществом (РВИО).

Тема подвига офицера Красной армии Александра Печерского также поддержана фотовыставками, открывшимися на Казанском вокзале в Москве и железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону — города, в котором герой жил после окончания войны до своей смерти в 1990 году.

Печерский попал в немецкий плен в 1941 году, а в сентябре 1943-го был направлен в Собибор. 14 октября того же года он организовал единственное успешное за всю войну массовое восстание заключенных концлагеря, в результате которого свободу обрели более 300 человек.