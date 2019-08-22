В сети возмутились чехлами для телефона с жертвами Освенцима

В американских интернет-магазинах появилась продукция с изображением нацистской символики и жертв концлагерей. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что в каталогах магазинов Fine Art America и Pixels есть чехлы для смартфона и подушки с фотографиями истощенных узников Освенцима. Оба товара можно приобрести за 25 долларов. Также доступны коврики для йоги, чехлы и шторки для ванной с изображением Адольфа Гитлера, свастикой и агитационными плакатами времен Второй мировой войны.

Выяснилось, что пользователи этих ресурсов могут сами загружать на сайт изображения и помещать их практически на любой товар. Fine Art America и Pixels помогают дизайнерам и художникам создавать элементы декора и одежду с уникальным дизайном. Музей Освенцима обратился к руководству интернет-магазинов с просьбой внимательнее следить за публикуемыми материалами. В своем Twitter-аккаунте руководство музея отметило, что продажа подобной продукции оскорбляет память о жертвах нацистов.

Позже администрация сайта удалила чехлы и подушки с узниками Освенцима, однако многие товары с нацистской символикой все еще доступны, отмечает Daily Mail.

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