Названы лучшие для жизни города Европы

Названы лучшие по качеству жизни города Европы — это Копенгаген (Дания), Берн (Швейцария), Гаага (Нидерланды), Женева (Швейцария) и Ставангер (Норвегия). Об этом говорится в отчете консалтинговой компании ECA International.

Также в рейтинг вошли Эйндховен и Амстердам (Нидерланды), Базель (Швейцария), Дублин (Ирландия), Люксембург (Люксембург) и Гетеборг (Швеция). Замкнули двадцатку Орхус (Дания), Роттердам (Нидерланды), Цюрих (Швейцария), Бонн и Мюнхен (Германия), Вена (Австрия), Гамбург (Германия), Стокгольм (Швеция) и Эдинбург (Великобритания). При этом самой привлекательной для эмигрантов неевропейской страной осталась Канада, в частности, города Ванкувер и Торонто, говорится в отчете.

Эксперты учитывали при оценке множество факторов, в том числе доступность медицинских услуг, состояние жилого фонда и качество коммунальных услуг, безопасность, наличие инфраструктуры и городских сообществ, доступ к зонам отдыха, климат и другое.

Ранее специалисты составили рейтинг городов с самой дорогой недвижимостью. Ими стали Лондон, Париж, Москва, Вена и Берлин. Например, в российской столице средняя цены квартиры на первичном рынке в пределах МКАД (Московской кольцевой автодороги) составляет 12,5 миллиона рублей.

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