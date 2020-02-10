Названы самые сексуальные города в мире

Российские туристы назвали самые сексуальные города мира в преддверии Дня всех влюбленных. Результаты исследования, проведенного онлайн-сервисом бронирования авиабилетов Aviasales, появились на официальном сайте издания.

Так, в лидеры вырвалась столица фестивалей — бразильский город Рио-де-Жанейро, который набрал 20 процентов голосов. На втором месте в рейтинге оказался Амстердам, известный кварталом красных фонарей (16 процентов голосов), а третью строчку заняла тайская Паттайя (14 процентов), которую туристы назвали мировой столицей секс-туризма.

Кроме того, в список вошли Будапешт (12 процентов), Лос-Анджелес (10 процентов), Париж (10 процентов), Флоренция (6 процентов), Прага (5 процентов), Берлин (5 процентов) и Барселона (2 процента).

Как отмечают специалисты, критериями выбора могли стать красивые местные жители, чувственный акцент, откровенные праздники, наличие развлечений для взрослых, стиль в одежде и язык.

В августе 2019 года онлайн-сервис для бронирования отелей Ostrovok.ru выяснил, на каких курортах у россиян чаще всего случались романы. Оказалось, что большинство российских путешественников заводили новые романтические знакомства в России, а именно в Краснодарском крае. За такой вариант проголосовали 25 процентов респондентов.

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