Россияне оказались любителями новых знакомств на отдыхе

Подавляющее большинство россиян (92 процента) заводят новые знакомства в путешествиях. Об этом говорится в совместном исследовании картографического сервиса MAPS.ME совместно с компанией ResearchMe, которое поступило в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 25 ноября.

Половина участников опроса знакомятся на отдыхе иногда, а 42 процента респондентов — часто. Большинство делают это ради совместного досуга на отдыхе — так ответили 53 процента участников исследования. При этом 41 процент продолжает общаться с новыми знакомыми, которые стали им друзьями. 17 процентов завели курортные романы. Еще для 11 процентов встреча перерастает в серьезные романтические отношения. При этом мужчины заводят курортные романы чаще женщин: 21 процент против 13.

Чаще всего россияне знакомятся в гостинице или хостеле. Так ответили 46 процентов респондентов. Второе по популярности место знакомства — экскурсии (45 процентов). Далее следуют пляж или бассейн (39 процентов), различные активности вроде походов и занятий спортом, а также бары и рестораны (по 36 процентов). 28 процентов знакомятся на улице, а 11 процентов — через дейтинговые приложения.

В августе 2019 года стало известно, что большинство российских путешественников заводили романтические знакомства в России, а именно — в Краснодарском крае. За такой вариант проголосовали 25 процентов респондентов. Российским женщинам доводилось начинать отношения в Турции так же часто, как на отечественном курорте. В этом признались 25 процентов опрошенных женщин.

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