Названы идеальные районы Москвы для доставки еды

Тверской, Марьина Роща, Мещанский, Беговой и Савеловский районы Москвы названы идеальными для доставки еды. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на отчет Московского центра урбанистики и аналитической компании Habidatum.

Анализ проводился на основе двух показателей. Первый — индикатор денежно-временной доступности. Показатель зависит от географического расположения ресторана и предложенных цен. Ведущие позиции заняли центральные районы, в то время как худшими районами по даному критерию оказались Молжаниновский, Южное Бутово и Ново-Переделкино.

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Второй показатель — индикатор разнообразия. Имеется в виду не только разнообразие кухни, но и широкий ценовой диапазон. Преимущество здесь также у центральных районов (Тверской, Арбат, Мещанский), однако в лидеры выбились и аутсайдеры — Новокосино и Косино-Ухтомский. Их успех объясняется небольшим предложением и одновременно близостью соседних городов (например, Люберец или Реутова). Наихудший показатель зафиксирован у Капотни, Бирюлево-Западного и Бирюлево-Восточного, Ярославского района и Строгина.

Ранее эксперты назвали максимально комфортные и безопасные районы Москвы на время карантина. Ими стали Щербинка, Южное Бутово, Савелки, Внуково, поселения Сосенское и Внуковское, а также районы Зеленограда.

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