Названы районы Москвы с дешевеющими квартирами

С начала 2020-го средняя стоимость вторичной недвижимости в Москве ежемесячно снижалась на 1-2 процента по сравнению с показателями годичной давности. Об этом говорится в материалах агентства «Азбука жилья», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, список локаций, где за последние шесть месяцев квартиры подешевели наиболее заметно, возглавляет престижный Тверской район: средняя стоимость квадратного метра «вторички» там упала на 10 процентов. Вторая в рейтинге — Капотня (минус 8,4 процента за полгода). За ними следует Орехово-Борисово Северное, где ценники просели более чем на 8 процентов. В десятку аутсайдеров также попали районы Тропарево-Никулино, Алтуфьевский, Таганский, Якиманка, Тимирязевский, Строгино и Соколиная Гора. Цены в них снизились на 4-8 процентов.

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В список районов с дорожающим жильем в свою очередь попали: Марьина Роща (квадратный метр подорожал на 22 процента), Покровское-Стрешнево (плюс 21,9 процента), Измайлово (плюс 18,5 процента). Рост на уровне 11-18 процентов показали Дмитровский, Останкинский, Алексеевский, Лосиноостровский, Донской районы, а также Хамовники и Очаково-Матвеевское.

Самыми стабильными по динамике цен локациями названы Братеево, Метрогородок, Гольяново, Мещанский и Чертаново Центральное. Здесь стоимость вторичного жилья за шесть месяцев не изменилась, следует из предоставленных материалов.

Ранее в апреле московскому рынку жилья предрекли затяжное падение. По мнению экспертов, режим самоизоляции, введенный в городе на фоне распространения коронавирусной инфекции, сильно ударит по «вторичке». Даже после отмены ограничений многие потенциальные покупатели квартир откажутся от запланированных сделок.

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