Москвичи начали распродавать квартиры

С начала действия режима самоизоляции в Москве резко увеличилось число продавцов вторичного жилья, готовых после восстановления продаж снизить стоимость своих квартир. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Стандартный размер скидки, на которую соглашаются москвичи, — около 5-6 процентов. По наблюдениям риелторов, спрос на «вторичку» в Москве в последние недели существенно уменьшился. «К примеру, количество звонков, поступающих в компанию по вопросам вторичной недвижимости, в первые два дня карантина снизилось в пять раз относительно того же периода предыдущей недели, сейчас это отставание уже в семь раз», — отмечают эксперты.

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«Не имея возможности ходить на просмотры, потенциальные покупатели в большинстве своем оставляют на потом все вопросы, касающиеся приобретения жилья», — констатируют в «ИНКОМ». Специалисты полагают, что вынужденная самоизоляция может мотивировать участников рынка недвижимости к более активному использованию онлайн-ресурсов, но не ждут бума дистанционных продаж недвижимости. «Даже современные средства связи не могут полноценно заменить личное участие в сделке по купле-продаже квартиры», — заключают они.

Ранее в апреле стало известно, что с начала 2020-го объем предложения вторичного жилья в Москве сократился на 3 процента. Уменьшение числа выставленных на продажу неновых квартир зафиксировано во всех административных округах «старого» города (без учета присоединенных территорий).

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