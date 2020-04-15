Определены районы Москвы с дешевыми комнатами

Среднестатистическая комната в московской коммунальной квартире стоит 3,5 миллиона рублей. Самые дешевые подобные лоты можно найти в Зеленограде, Внукове и Ховрине, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По данным аналитиков, в Зеленограде комната обойдется в среднем в 1,4 миллиона рублей, в районах Внуково и Ховрино за нее попросят 2,3-2,5 миллиона. В Косино-Ухтомском районе, в районах Западное Бирюлево, Лианозово, Люблино, Южное Чертаново, Южное Бутово и в Кузьминках средний ценник находится на уровне 2,67-2,76 миллиона рублей.
«Несмотря на то, что столица находится сейчас на положении "не выходи из комнаты", число самих комнат на вторичном рынке продолжает уменьшаться. Сегодня доля этого жилья составляет не более 2 процентов от общего количества объектов. За последние полгода стоимость комнат подросла на 7 процентов», — определили эксперты.
Самые дорогие московские комнаты выставлены на продажу в Центральном округе. Так, на Арбате за неиндивидуальное жилье требуют в среднем 9,7 миллиона рублей. В Хамовниках средняя цена комнаты — 8,5 миллиона, на Якиманке — 7,4 миллиона. «Владельцы комнат, преимущественно в центре, все еще по привычке неоправданно завышают стоимость своей недвижимости. Однако реальные сделки могут проходить по цене на 5-25 процентов ниже заявленной», — указывают в «Мире квартир».
Ранее в апреле московскому рынку жилья предрекли затяжное падение. По мнению аналитиков, режим самоизоляции, введенный в городе на фоне распространения коронавирусной инфекции, больно ударит по «вторичке». Даже после отмены ограничений многие потенциальные покупатели квартир откажутся от запланированных сделок.