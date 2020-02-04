Россиянка засудила соседа за плевки

Суд обязал жителя города Каменска-Уральского (Свердловская область) выплатить 5 тысяч рублей соседке, автомобиль которой он заплевал в ходе конфликта. Об этом сообщает E1.RU.
Ссора возникла из-за забора между земельными участками, принадлежащими гражданам: сосед снес старую ограду и возвел новую, захватив, по мнению соседки, часть принадлежащей ей земли. Россиянка заказала кадастровые работы и поставила спорный участок на учет. Мужчина обратился в суд с иском об оспаривании кадастровых работ, соседка подала встречный иск.
На пике разбирательств россиянин словесно оскорбил противницу и несколько раз плюнул в лобовое стекло ее машины. Женщина написала заявление в полицию, но там дело затянули, сроки привлечения соседа к административной ответственности истекли. Тогда россиянка решила засудить обидчика. За плевки и оскорбления она просила взыскать с соседа 150 тысяч рублей. Суд встал на ее сторону, но уменьшил сумму компенсации до 5 тысяч. Кроме того, мужчине придется оплатить судебные расходы.
«Суд вынес решение, и теперь мы точно будем знать, сколько стоит плевок в нашей стране», — заявила E1.RU юрист Юлия Майорова, представлявшая интересы потерпевшей.
В декабре 2019-го жительницу Санкт-Петербурга оштрафовали за оскорбление соседа по коммунальной квартире. Женщина поругалась с ним на общей кухне, при этом словесно унизила еще и супругу мужчины. Оскорбленный петербуржец обратился в прокуратуру.