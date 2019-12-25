Россиянку оштрафовали за оскорбление соседа по коммуналке

Жительницу Санкт-Петербурга оштрафовали за оскорбление соседа по коммунальной квартире. Об этом сообщает «Агентство бизнес-новостей».

Россиянка на момент конфликта проживала в коммуналке на Конторской улице. Женщина поругалась с соседом на кухне квартиры, унизив еще и супругу петербуржца. Оскорбленный мужчина обратился в прокуратуру.

В ведомстве провели соответствующую проверку и возбудили административное дело. Свидетели подтвердили, что женщина действительно оскорбила соседа. По итогам нарушительнице выписали штраф.

Ране стало известно, что жителя Ставропольского края, который одним из первых был оштрафован за курение на балконе, выдала соседка. Женщина заметила возгорание и вызвала экстренные службы.

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