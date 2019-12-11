Немецкого пенсионера оштрафовали за отказ сдавать жилье приезжим

Районный суд немецкого города Аугсбург обязал 81-летнего местного жителя выплатить компенсацию в размере тысячи евро мигранту из Буркина-Фасо, которому пенсионер отказался сдать квартиру. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В ходе разбирательства было установлено, что арендодатель сознательно дискриминировал всех «не немцев» при поиске съемщиков, открыто включив соответствующее условие в объявление о сдаче жилья. Представители истца рассказали, что пенсионер просто не стал разговаривать с потенциальным арендатором по телефону, когда понял, что тот является выходцем из другой страны. Пострадавший — приезжий из Африки, в настоящее время он проживает в Мюнхене и планирует переезд в Аугсбург.

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Суд постановил, что арендодатели не могут размещать объявления с формулировкой «только немцам». За это ответчика и оштрафовали. Владелец квартиры в свою очередь признался в том, что хотел видеть в качестве арендаторов исключительно граждан Германии. Он отметил, что ранее у него был конфликт со съемщиком турецкого происхождения, предположительно, торговавшим наркотиками. «Преступления и правонарушения совершаются людьми, а не гражданами», — заявил в ответ на это пояснение судья.

По оценкам Федерального антидискриминационного агентства, около 70 процентов мигрантов-арендаторов жилья в Германии сталкиваются с дискриминацией при поиске пристанища, уточняет Deutsche Welle.

В минувшем ноябре в Екатеринбурге жильцы-мигранты сдали россиянина, не платившего алименты, приставам. Они сообщили исполнителям, что хозяин просит съехать и ищет новых жильцов, а также показали объявление о поиске арендаторов, что позволило приставам наконец связаться и встретиться с должником.

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