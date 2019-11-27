Пользователи сети поделились жуткими снимками из арендованных квартир

В Великобритании интернет-пользователи устроили флешмоб под хештегом #VentYourRent. Арендаторы делятся в Twitter фотографиями самых ужасных квартир, которые им доводилось снимать.

Фото: @E_Something 1 /5

Один арендатор мирился с тем, что в половине его комнаты отсутствует пол. «Это была моя уютная гостиная целый год», — поделился он. Другой съемщик рассказал, что у него дома лежала дохлая крыса.

«Рождественским подарком» оказался проломленный потолок, который арендодатели квартиры три месяца собирались починить. Он едва не убил жильцов, а куски штукатурки съемщики регулярно находили в своем тостере. По их словам, из-за ремонтных работ, когда владельцы все-таки решили заделать дыру в потолке, в течение десяти недель было невозможно попасть на кухню. Однако жильцов все равно заставили платить полную стоимость аренды.

Еще у одного съемщика все покрылось плесенью, ему даже пришлось из-за этого покинуть спальню. Плесень также распространилась на кухню и ванную, многие вещи были безнадежно испорчены.

На одном из снимков видна дыра в задней части холодильника, которую прогрызла крыса. Владелец квартиры ничего не предпринял и продолжал есть продукты, испорченные грызуном.

Ранее в ноябре американка Майя Вашингтон написала твит, в котором сообщила о своем переезде и попросила каких-нибудь полезных советов по транспортировке вещей. Пользователи Twitter охотно поделились с ней различными хитростями.

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