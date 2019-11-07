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Пользователи сети поделились советами о переезде в новый дом

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Майя Вашингтон из Лос-Анджелеса написала твит, в котором сообщила о своем переезде и попросила каких-нибудь полезных советов касаемо транспортировки вещей. Пользователи Twitter поделились с ней различными хитростями.

Большая часть советов относилась к маркировке. Девушке предложили отметить каждую комнату отдельным цветом и поставить соответствующие отметки на коробки с вещами. Таким образом, грузчики будут знать, в каком именно помещении оставлять ту или иную коробку. Еще Вашингтон сказали, что можно оставлять на каждом шкафу, из которого забрали все вещи, кусочек скотча, чтобы видеть, как продвигается процесс сборов.

Для того чтобы коробки с книгами не были такими тяжелыми, часть их порекомендовали заполнять чем-то легким и объемным, например, свитерами. Также в одежду можно заворачивать посуду, чтобы та не разбилась. Один из пользователей поделился фотографией сумки от IKEA, в которой раньше перевозили вещи, а теперь проделали отверстия и превратили в собачий костюм для прогулок.

Вашингтон посоветовали при заселении первым делом приготовить все для сна. «В конце дня, когда вы устали, вы будете благодарны за возможность упасть прямо в постель», — отметил один из комментаторов.

В сентябре петербуржцам дали совет, как заработать на приезжих. Деловые туристы активно интересуются жильем в районах, откуда можно быстро добраться до Московского вокзала и аэропорта Пулково. Соответственно, сдавать в аренду апартаменты выгодно во Фрунзенском, Московском и Невском районах Санкт-Петербурга.

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