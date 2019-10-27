Россиянам дали советы на случай встречи с медведем

Министерство природы Забайкальского края опубликовало памятку с правилами поведения при встрече с медведем.

Россиянам посоветовали морально подготовиться, потому что столкнуться с медведем можно в любое время и в любом месте. Чтобы свести риск встречи с животным к минимуму, туристов призвали не оставлять остатки пищи и продукты в лесу и возле населенных пунктов. В ведомстве рекомендовали передвигаться по лесу группами не меньше трех человек, громко переговариваться и не упускать детей из виду.

Если избежать встречи с медведем все-таки не удалось, нужно медленно отступать и громко звать на помощь. Животное можно попытаться отпугнуть звоном металлических предметов и громким звуком, а также поднять руки вверх, чтобы показать медведю свою силу и превосходство. Нельзя смотреть зверю в глаза, показывать зубы и резко убегать — это может его спровоцировать.

В последнее время в России участились случаи выхода медведей к людям. В ведомстве пояснили, что это происходит из-за плохого урожая грибов, ягод и орехов. Один из пострадавших после нападения медведицы на курильском острове Кунашир умер спустя неделю после произошедшего.

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