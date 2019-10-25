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Медведи повадились ходить в гости к жителям Заполярья

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Видео: КНЯЖАЯ ГУБА- моя Родина! / vk.com

Медведи, живущие в лесу возле мурманского поселка Княжья Губа, начали выходить к людям и даже забираются на их участки. Очевидцы сняли одного из зашедших в населенный пункт зверей на видео и выложили в группе «КНЯЖАЯ ГУБА — моя Родина!» во «ВКонтакте».

Автор поста указала, уже несколько дней звери наведываются в село и гуляют у домов №43, 44 и 46 на улице Рыбацкая. Особенно им нравится ходить по берегу залива. Сначала местные жители обнаружили медвежьи следы, позднее одно из животных заметили возле построек.

«Они могут появиться днем у домов, когда у людей топятся печи, когда во дворах колют дрова. Им не мешает даже стук топоров и лай собак. Берешь в руки все, что гремит и начинаешь бить, как потерпевший. Медведь постоит, посмотрит и уходит прочь», — написала женщина.

Она отметила, что всего в поселок приходят три зверя: медведица с медвежонком, которые ничего не боятся, и «большой, матерый» медведь-одиночка, убегающий от громких звуков.

Местная жительница предположила, что животные приходят к людям на запах рыбы — сейчас рыбаки активно ловят сельдь, и, вероятно, хранят ее в сарае.

Избавиться от медведей пока не получается: в поселок уже несколько раз приезжали охотники, но к тому моменту зверь успевал уйти.

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