Названа причина нападения медведя на дрессировщика российского цирка

Дрессировщик из цирка карельского города Олонец Руслан Солодюк рассказал, почему медведь набросился на него во время выступления в цирке. Об этом мужчина рассказал «Пятому каналу».

По словам Солодюка, нападение медведя было рефлекторным действием из-за боли в суставах, так как животное в возрасте. Его хотели отправить «на пенсию» еще в 2018 году, но не было возможности содержать зверя, и его оставили работать в цирке. Три месяца ему давали специальные лекарства, а осенью сделали перерыв в лечении. Из-за вернувшейся боли он напал на Солодюка. Мужчина отметил, что в случившемся никто не виноват.

Медведь напал на дрессировщика 22 октября во время выступления, очевидцы сняли это на видео. Животное в наморднике повалило мужчину на пол и обхватило лапами, его пришлось отгонять электрошокером. Вокруг арены не было защитной сетки и зрители убегали в панике.

Администрация цирка заявила, что нападение медведя на дрессировщика произошло по вине зрителей — его якобы спровоцировали вспышки фотоаппаратов. Там отметили, что гастроли цирка продолжаются, но номер с хищником исключили из программы.

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