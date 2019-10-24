Зрителей российского цирка обвинили в нападении медведя на дрессировщика

Нападение циркового медведя на дрессировщика во время выступления в Карелии произошло по вине зрителей. Об этом изданию «Подъем» сказала администратор «Цирка Шапито Аншлаг» Людмила Мисник.

По ее словам, зверя спровоцировали вспышки фотоаппаратов. «Люди не осознают, что перед ними не домашнее животное и нужно соблюдать правила поведения в цирке», — уточнила она, отметив, что с медведем и артистом все в порядке.

Мисник добавила, что гастроли цирка продолжатся, но номер с хищником исключили из программы.

Нападение зверя на дрессировщика произошло 22 октября во время выступления. Очевидцы сняли произошедшее на видео. Животное в наморднике повалило человека на пол и обхватило лапами. Отгонять хищника пришлось электрошокером. Защитной сетки вокруг арены не было, зрители кричали и убегали в панике.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru