Россиянам дали советы по профилактике инсульта

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян, чтобы они смогли своевременно провести профилактику инсульта. Об этом говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что фактором риска является гипертония, у которой часто не выражены симптомы. Поэтому россиянам посоветовали регулярно измерять артериальное давление, корректировать его медикаментозно, а также изменить образ жизни.

В Роспотребнадзоре также посоветовали выполнять упражнения умеренной интенсивности по 30 минут пять раз в неделю — это поможет снизить риск развития инсульта на 25 процентов. Там пояснили, что избыточная масса тела повышает риск развития заболевания на 22 процента, а ожирение — на 64 процента.

Специалисты также посоветовали питаться растительными продуктами с умеренным количеством мяса и рыбы.

Ранее сообщалось, что головная боль может свидетельствовать об инсульте или опухоли мозга. Мигрень с аурой может говорить о том, что скоро у человека случится инсульт. Одним из симптомов опухоли мозга в свою очередь является внезапная резкая головная боль.

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