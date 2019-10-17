Россиян предупредили о самых опасных видах головной боли

Головная боль может свидетельствовать о таких заболеваниях, как инсульт или опухоль мозга. Об этом россиян предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи «О самом главном». Его цитирует издание «Экономика сегодня».

Так, по словам медика, мигрень с аурой может говорить о том, что скоро у человека случится инсульт. Одним из симптомов опухоли мозга в свою очередь является внезапная резкая головная боль. Мясников подчеркнул, что если головная боль сопровождается невралгическими симптомами или усиливается при физической нагрузке, следует незамедлительно обращаться к врачу.

Вместе с тем он отметил, что чаще всего, в 80-90 процентах случаев, головные боли являются следствием напряжения. Зачастую с ней можно справиться движением и регулярными физическими нагрузками. При медикаментозном лечении лучше ограничиваться пятнадцатью таблетками в месяц.

Ранее медики предупредили россиян о негативных последствиях, к которым может привести частое потребление кофе. Среди них, в частности, оказались головные боли. «Что кофе, что алкоголь, что наркотики — они воздействуют на эндорфиновую систему, которая отвечает за наше состояние. У нас не хватает гормонов радости, мы чувствуем упадок сил, депрессивное настроение, а с кофе чувствуем себя бодрее», — рассказал врач-нарколог Алексей Луньков.

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