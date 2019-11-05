Россиянам дали советы по борьбе с нехваткой солнечного света

Налаженный режим сна, употребление в пищу жирной морской рыбы, занятия спортом, яркие цвета в одежде и общение с приятными людьми помогут нивелировать нежелательные последствия от недостатка солнечного света. Об этом РИА Новости рассказали опрошенные врачи.

По словам психолога Ильи Шабшина, дефицит солнца негативно влияет на психическое и физическое состояние человека, в частности, при метеочувствительности. Он способен спровоцировать ухудшение настроения, грусть, пессимизм, печаль, апатию, поскольку психологически недостаток света воспринимается негативно, как темная сторона жизни.

Восполнять нехватку света психолог рекомендовал за счет яркого желтого освещения дома. В одежде он посоветовал выбирать светлые тона и яркие аксессуары. Дома на позитивный лад помогут настроиться плед и разноцветные подушки. Также настроение поднимет время, проведенное в хорошей компании.

Врач-терапевт Елена Тихомирова отметила, что недостаток солнечного света может привести к дефициту витамина D в организме и замедлению метаболической активности. Чтобы избежать этого, следует есть содержащие много йода и витамина D продукты, например, морскую капусту, жирную морскую рыбу, печень трески, а также дополнительно пить витамины, если дефицит подтвердится лабораторно.

Тихомирова добавила, что также человеку стоит наладить режим сна и ложиться спать не позднее 23 часов — чтобы организм успевал восстановиться за ночь.

Оба специалиста посоветовали уделить время занятиям спортом, благодаря которым выделяются дофамин и эндорфин — «гормоны радости».

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