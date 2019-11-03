Названы ухудшающие настроение продукты

Соленая и жирная пища, алкоголь могут сначала повысить настроение, но затем обязательно последует его спад, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

Спиртное приводит к интоксикации и обезвоживанию, вследствие чего падает самочувствие. Но, как утверждает Соломатина, на разных людей алкоголь может действовать по-разному, так же, как и шоколад. Есть те, у кого из-за него начинает болеть голова.

Диетолог предостерегла и любителей соленого. Сначала оно бодрит, но потом соль связывает жидкость, что приводит к ухудшению кровообращения и упадку сил. По мнению врача, не стоит лакомиться и жирным мясом, салатами с майонезом, если человеку взгрустнулось. Это тяжелая пища для желудка, из-за ее переваривания возникнет ощущение усталости.

Соломатина предупредила, что люди часто пытаются заесть плохое настроение сладким. Это может помочь, но только не на голодный желудок и в умеренных количествах.

И наоборот, поднимут настроение бананы, помидоры, цитрусовые, грибы вешенки, морковь, темный шоколад, орехи, йогурты, все кисломолочные продукты и сложные углеводы: овсянка, паста с морепродуктами, а также жирная рыба. Хороши финики, сухофрукты и зеленый чай.

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