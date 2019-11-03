Россия
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Голикова признала неудачной оптимизацию медицины в российских регионах
Песков заявил о возможности реализации «Северного потока-2» без разрешения Дании
«Лестер» одержал третью победу подряд и вернулся на третье место в АПЛ
Российский подросток упал с крыши многоэтажного дома после похода в бар
Посольство опровергло информацию о пострадавших россиянах в ДТП во Франции
Загитовой предложили пойти в Госдуму
Названы самые популярные актеры в США
Еще одна зарубежная знаменитость захотела поселиться в России
Во Франции опрокинулся автобус с россиянами
Новости партнеров

Названы ухудшающие настроение продукты

Перейти в «Мою Ленту»

Соленая и жирная пища, алкоголь могут сначала повысить настроение, но затем обязательно последует его спад, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

Спиртное приводит к интоксикации и обезвоживанию, вследствие чего падает самочувствие. Но, как утверждает Соломатина, на разных людей алкоголь может действовать по-разному, так же, как и шоколад. Есть те, у кого из-за него начинает болеть голова.

Диетолог предостерегла и любителей соленого. Сначала оно бодрит, но потом соль связывает жидкость, что приводит к ухудшению кровообращения и упадку сил. По мнению врача, не стоит лакомиться и жирным мясом, салатами с майонезом, если человеку взгрустнулось. Это тяжелая пища для желудка, из-за ее переваривания возникнет ощущение усталости.

Соломатина предупредила, что люди часто пытаются заесть плохое настроение сладким. Это может помочь, но только не на голодный желудок и в умеренных количествах.

И наоборот, поднимут настроение бананы, помидоры, цитрусовые, грибы вешенки, морковь, темный шоколад, орехи, йогурты, все кисломолочные продукты и сложные углеводы: овсянка, паста с морепродуктами, а также жирная рыба. Хороши финики, сухофрукты и зеленый чай.

Ранее эксперты рассказали, что положительнее всего на здоровье россиян сказываются витамины, в частности, витамин С. Восполнить его уровень можно с помощью темно-зеленых овощей и зелени: шпината, петрушки, брокколи и перца.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, ухудшающие настроение
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Названы продукты для сохранения мужского здоровья
Названы абсолютно вредные для здоровья продукты
Другие материалы рубрики
Россия19:0431 октября

«Ужасные вещи случаются каждый день»

Россиянки покрыли себя кровью и синяками, чтобы показать грозящую им опасность
17:01Сегодня

Опровергнута опасность аномально теплого ноября в России

15:56Сегодня

В Совфеде оценили новый украинский взгляд на авиасообщение с Россией

14:54Сегодня

Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым

Россия00:1631 октября
Алан Ерох

«Ну че, когда революция?»

Отчисление из университета, угрозы и ненависть: как живут российские ЛГБТ-активисты
14:48Сегодня

Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе

13:33Сегодня

Врачи рассказали о состоянии дважды за день попавшего в ДТП ребенка

11:32Сегодня

Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Россия00:0330 октября

«Они о сексуальном насилии знают лучше нас с вами»

Российских детей снова решили защитить запретами. Почему это не сработает
10:57Сегодня

Автомобиль без водителя сбил россиянку с трехлетним ребенком

07:53Сегодня

Петарда с пожеланием счастливого Хэллоуина взорвалась в руках пенсионерки

06:56Сегодня

Раскрыты эффективные способы борьбы с осенней хандрой россиян

Россия
Опровергнута опасность аномально теплого ноября в России
В России вернут пиво на стадионы и разберутся с ломбардами
Эти законы изменят жизнь россиян: чем Госдума займется в ноябре
В Совфеде оценили новый украинский взгляд на авиасообщение с Россией
«Ужасные вещи случаются каждый день»
Россиянки покрыли себя кровью и синяками, чтобы показать грозящую им опасность
Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым
Алан Ерох«Ну че, когда революция?»
Отчисление из университета, угрозы и ненависть: как живут российские ЛГБТ-активисты
Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе
Все материалы
Мир
Американский бомбардировщик заметили у российской авиабазы в Сирии
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
В самолете премьер-министра Японии произошел пожар
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
В Норвегии выступили за отмену санкций против России
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
Трампа назвали причастным к укреплению России в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Украинцы разработали «несбиваемую» ракету для защиты от российского флота
Тролли специального назначения
Русские боты атаковали солдат НАТО в Прибалтике. Они запугивают военных и их семьи
Бабченко прокомментировал свой побег с Украины
Не сошлись языками
Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
Подсчитаны потери в войне в Донбассе
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
В офисе Зеленского опровергли слухи о драке глав СБУ и администрации президента
Все материалы
Экономика
Крупнейшую сделку в истории окончательно одобрили
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов
На Берлин
Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?
«Нафтогаз Украины» снова подал в суд на «Газпром»
Педагогика с элементами волшебства
О работе детских клубов в Москве
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России
Все материалы
Силовые структуры
В причастности к убийству главы ингушского центра «Э» заподозрили девять человек
Место происшествияГлавного борца с экстремизмом Ингушетии застрелили в Москве
Вместе с полицейским погиб его брат. Киллер скрылся
Стало известно о нескольких убийцах главного борца с экстремизмом Ингушетии
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы ингушского центра «Э»
Анатолий Нагиев«Живым этого зверя не брать»
Этот маньяк убивал девушек и охотился на Пугачеву. Он был так силен, что рвал наручники
Российские школьники взорвали петардами 11 щенков
Все материалы
Наука и техника
В США оценили шансы победить Россию в войне
Русские бьют!
Показательные казни, убийства детей и другие зверства: Call of Duty Modern Warfare
Сын Хрущева рассказал о «хотевшем рвануть» термоядерную бомбу Сахарове
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
В США рассказали о последнем секретном самолете СССР
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
Великобритания запретила добычу 90 триллионов кубометров сланцевого газа
Все материалы
Спорт
«Лестер» одержал третью победу подряд и вернулся на третье место в АПЛ
«Оправдываться я не хочу»
Загитова проиграла первый старт сезона. Ее обошла другая ученица Тутберидзе
Загитовой предложили пойти в Госдуму
Стать чемпионом и умереть
Как миллиардер купил заштатный клуб, привел его на вершину АПЛ и погиб прямо на стадионе
«Главный негодяй» UFC предостерег «карлика» Макгрегора от встречи в октагоне
«Манчестер» у моря
МЮ гостит в Борнмуте, «волки» экзаменуют «Арсенал» — главные интриги тура АПЛ
Опубликовано видео нокаута Ковалева от Альвареса
Все материалы
Культура
Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию
Главная новая музыка
Розоволосый авангардист, экосексуал Дорн и Ринго Старр против интернета
Тарантино назвал самый лучший фильм года
Господи Иисусе!
Самый эпатажный рэпер планеты уверовал в Бога, а тот наградил его деньгами
Пугачева зареклась выходить на сцену до 80 лет
Тайна бюджета дракона
 
Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Все материалы
Интернет и СМИ
Галустян отказался говорить об участии в скандале вокруг храма в Екатеринбурге
«Мне очень нужны были деньги»
Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
Соловьев поведал о лишающих Украину транзита «сказочных молодцах»
Ни выбора, ни перемен
Все грани обреченного мира — в снимках лучших фотографов планеты
Следователи усмотрели в общении детей с геем на YouTube сексуальное насилие
Встроились в систему
Самых опасных хакеров мира засекли в России. Они крадут миллиарды, и их не остановить
Сноуден объяснил нежелание общаться с российской прессой
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян прифотошопила дочь к снимку и насмешила фанатов
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
Новую юбку бренда подняли на смех за невозможность носить с нижним бельем
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
41-летняя модель прогулялась по улицам в расстегнутой куртке на голое тело
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Украинские пенсионеры хранили кукурузу в 140-летнем сундуке Louis Vuitton
Все материалы
Путешествия
Укушенный ядовитой змеей турист потерял сознание и умер
Деньги из воздуха
В Европе исчезнут дешевые авиабилеты. Все из-за нового налога
Два самолета экстренно сели в Москве
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Российский SSJ-100 после экстренной посадки показали на видео
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
Появились подробности экстренной посадки SSJ-100
Все материалы
Из жизни
Женщина впала в кому из-за поцарапавшего ее кота
Убей меня, если сможешь
Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
Мама «девочки-бэтмена» с пятном на все лицо обратилась к россиянам
Крысиное царство
В этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
Нерожденный ребенок показал «знак победы» на УЗИ и поразил врачей
«Причин для возвращения не видим»
История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
Катавшего туристов слона довели до смерти от усталости
Все материалы
Короли троллинга
Как автопроизводители подкалывают друг друга
Самый мощный G-Class девяностых
Видео: Mercedes-Benz G 500 от Brabus
Забытые концепты: Lincoln Quicksilver
Lincoln с итальянским паспортом, французской внешностью и чешской компоновкой
Четырехдверный Mercedes-AMG GT
Тест автомобиля, проверяющего на прочность термин «суперкар»
В московском гараже среди хлама нашли Lamborghini Murcielago
В России появится новый вид транспорта
Hyundai показал «убийцу» Honda Civic Type R
Все материалы
Дом
Еще одна зарубежная знаменитость захотела поселиться в России
Уж лучше вы к нам
Жители российского города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?
Названы регионы России с самой выгодной ипотекой
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Москвичам рассказали об 11-метровых квартирах
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
В Амстердаме началась бесплатная раздача исторической недвижимости
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы