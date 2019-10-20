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Названы продукты для сохранения мужского здоровья

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Репродуктивное здоровье мужской части населения способны улучшить определенные продукты, порой они могут заменить медикаментозное лечение, пишет «Московский комсомолец» в воскресенье, 20 октября.

Первым делом издание призывает исключить или хотя бы ограничить потребление трансжиров. Со ссылкой на исследование Гарвардского университета журналисты сообщают, что концентрация сперматозоидов снижается примерно на треть у мужчин, которые регулярно употребляют трансжиры.

«Сильно подсократить» следует и количество жирных молочных продуктов, так как они негативно влияют на подвижность сперматозоидов. В качестве замены предлагается обезжиренное молоко или растительные виды молока. Однако соевое молоко в список дозволенных не входит, так как содержит растительные гормоны.

Благоприятное действие на мужское здоровье оказывают морепродукты. «Например, устрицы, которые сегодня продаются даже в супермаркетах, богаты цинком, который играет ключевую роль в мужской фертильности», — говорится в статье.

Также мужчинам советуют включить в ежедневный рацион зеленые и красные овощи, растительное масло, жирные виды рыб, орехи. Ненасыщенные жирные кислоты «способствуют снижению количества нежизнеспособных, аномальных сперматозоидов».

«Как видите, секретов не так уж и много, а правильное питание доступно всем. Так что ешьте — и будьте здоровыми и плодовитыми», — заключается в материале.

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