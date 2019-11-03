Раскрыты эффективные способы борьбы с осенней хандрой россиян

Специалисты рассказали россиянам, как бороться с осенней хандрой. Об этом сообщает РИА Новости.

Психологи признают распространенное состояние, которое провоцируют внезапные похолодания до минусовых температур, увеличение продолжительности ночи и пасмурная погода. Они также подтверждают, что для жителя средней полосы сезонная смена настроения — нормальное явление. При этом отмечается, что рано или поздно хандра проходит самостоятельно.

По словам экспертов, эффективным способом борьбы с хандрой может стать активное времяпрепровождение. «Поможет посещение бассейнов, тренажерных залов и театров. Осенью люди выискивают такие места, где можно развлечься, отвлечься, переключить внимание», — советует клинический психолог Медико-психологического центра индивидуальности Ирина Герчикова.

Кроме того, бороться с симптомами хандры, вызванными недостатком витамина D и мелатонина из-за снижения солнечной активности, можно с помощью еды. Так, россиянам рекомендуют включить в рацион оранжевые фрукты и овощи, например, апельсины и морковь.

Больше всего хандре подвержены высокие, худощавые и немного унылые люди, а также полные и склонные к неврозам. Помимо этой категории граждан тоскливое настроение осенью часто бывает у школьников и подростков, что негативно сказывается на их успеваемости. «Хандра действительно сказывается на трудоспособности, идет повышенная нагрузка на организм. Даже ОРЗ, ОРВИ и ангина осенью нередко обусловлены психосоматикой», — заключила Герчикова.

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