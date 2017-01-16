На хандру после новогодних каникул пожаловались 70 процентов россиян

На тоску из-за возвращения к работе после новогодних каникул пожаловались 70 процентов опрошенных турсервисом Skyscanner россиян. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 16 января.

В ходе исследования 26 процентов респондентов сказали, что справляются с хандрой с помощью воспоминаний — они просматривают фотографии и видеозаписи с отдыха, сувениры.

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Кроме того, настроение четверти опрошенных туристов поднимает планирование нового путешествия. Третьим способом борьбы со стрессом после праздников оказались рассказы родным и друзьям о прошедшем отдыхе и своих впечатлениях (21 процент).

Еще одним методом избавиться от неприятных эмоций было названо погружение в работу. Так ответили 20 процентов респондентов. Восемь процентов просто стараются не обращать на хандру внимание.

В сентябре 2016 года четверть опрошенных турсервисом momondo россиян призналась, что страдает от стресса после отпуска, а почти половина респондентов рассказала о грусти при возвращении к профессиональным обязанностям.