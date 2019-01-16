Видео из заваленной мусором российской квартиры шокировало пользователей сети

ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ / ВКонтакте

Квартиру, от пола до потолка забитую отходами, нашли в Пермском крае. Видеосъемка жилища опубликована в среду, 16 января, на странице городского сообщества «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте».

Владелица жилища — пенсионерка — настолько захламила помещение, что в него невозможно зайти. Как отмечает автор публикации, сама женщина давно обитает на лестничной клетке, спит на картонках, ни с кем не общается и категорически отказывается от помощи.

«Сначала люди пытались помочь чем-то, потом забили, потому что бесполезно, в квартиру никого не пускала, — поясняется в комментарии к ролику. — На днях пожилая женщина ушла, видимо, в магазин и забыла ключ в замочной скважине, дверь не закрыла. Особо любопытные решили посмотреть на источник вони. Результат — на видео».

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В комментариях к посту пользователи соцсети рекомендуют соседям обратиться за помощью в полицию, социальные службы или в компанию, управляющую домом. Некоторые выразили мнение, что квартиру необходимо сжечь, другие посоветовали сдать владелицу в психиатрическую лечебницу. Единицы посочувствовали пожилой женщине, предположив, что она одинока и нуждается в помощи.

Жильцами «мусорных квартир» в большинстве случаев оказываются люди с серьезными нарушениями психики. Патологическим накопительством (или хордингом, или синдромом Плюшкина) страдают, как правило, именно люди в возрасте. Также хординг может стать следствием черепно-мозговых травм, проблем с сосудами мозга, упадка сил при депрессии и шизофрении.

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