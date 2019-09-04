Пользователей сети рассмешил туалет с балконом

В Минске выставили на продажу квартиру с нестандартным планировочным решением. Владелец жилья, предположительно, совместил две «однушки» и в результате получил два санузла и два балкона. При этом в большем санузле, объединяющем ванную и туалет, есть прямой выход на балкон, сообщает портал TUT.by.

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Пользователи сети сочли такую планировку смехотворной. В комментариях к новости о продаже объекта один из них написал, что у собственника нет мозгов. «Это фиаско, братан», — добавил другой. Некоторым, впрочем, необычное решение понравилось. «Ну есть и плюсы, после стирки белье вывешивать удобно и проветривать ванную/туалет хорошо. У нас везде окна в ванных (совмещенные), что очень удобно, и всегда свежий запах, влажности тоже нет», — отметила читательница из Италии. «Так же и в Германии: окна в ванной комнате. В первый день непривычно после наших замкнутых помещений, но уже на второй день не замечаешь», — согласился аноним из Белоруссии.

Около года назад в Минске был обнаружен другой странный объект недвижимости — квартира в хрущевке с портретом Николая II. Комнаты жилища похожи на императорские покои: они декорированы позолотой, хрусталем, коврами и многочисленными статуями. Хозяин расщедрился на винтажную мебель, кожаные диваны, дорогой фарфор и позолоченный ершик в туалете.

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