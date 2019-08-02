Анфиса Чехова похвасталась канализационным люком

В московской квартире российской телеведущей Анфисы Чеховой есть крышка канализационного люка, сделанная в 1819 году. Фотографию раритета знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Это реальный люк, который лежал на московской мостовой много лет, пока его не демонтировали. По нему еще, возможно, Пушкин ходил и тростью постукивал», — отметила телеведущая. Крышка вмонтирована в пол прихожей, вокруг нее уложена плитка.

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В ответ на вопрос одного из подписчиков о том, как ей удалось найти столь редкую вещь, Чехова заявила, что раритет уже был в квартире, когда она ее покупала. «Нашли прежние хозяева», — пояснила звезда. В комментариях к публикации она также сообщила, что никогда не пробовала поднять крышку и не знает, сколько она весит.

Чугунные крышки канализационных люков, как правило, весят 50 килограммов и больше. Их зачастую похищали и до сих пор похищают, чтобы сдавать на металлолом. Открытые канализационные люки представляют опасность для автомобилистов и пешеходов, поэтому в ряде стран обычные чугунные крышки стали заменять на аналоги из пластика, резины и других материалов, непригодных для переработки.

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