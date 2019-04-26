Пилот «Формулы-1» разбил болид о канализационный люк

Болид пилота команды «Формулы-1» Williams Джорджа Расселла разбился из-за плохо закрепленного канализационного люка на трассе в Баку. Видеозапись появилась в Instagram-аккаунте чемпионата.
Инцидент произошел во время первой тренировки в рамках Гран-при Азербайджана. Уже на 12-й минуте практика была остановлена: Рассел наехал на люк, и он влетел в нижнюю часть болида, повредив его. Позднее организаторы решили не возобновлять сессию.
Гран-при Азербайджана пройдет 28 апреля.
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