Сын Шумахера впервые сел за руль болида «Формулы-1»

Немецкий автогонщик Мик Шумахер дебютировал за рулем болида «Формулы-1» на тестах в Бахрейне. Об этом сообщает Sky Sports.

20-летний пилот выполнил 12 кругов за рулем SF 90. Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» присоединился к команде Ferrari в январе. 31 марта Шумахер дебютировал в «Формуле-2», заняв шестое место по итогам заезда в Бахрейне.

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Шумахер — чемпион европейской «Формулы-3». Спортсмен ранее не скрывал желания попробовать силы в главном чемпионате.

Отец Шумахера известен по выступлениям за Ferrari. В декабре 2013-го Микаэль Шумахер упал во время катания на горных лыжах и получил черепно-мозговую травму. Спортсмен впал в кому, перенес несколько операций и с сентября 2014-го проходит курс реабилитации на вилле на берегу Женевского озера.

Семья немецкого гонщика не раскрывает подробностей состояния его здоровья, однако в декабре появились слухи, что Шумахер может самостоятельно дышать. В феврале СМИ сообщили о том, что Шумахера видели на семейном отдыхе на Майорке.

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