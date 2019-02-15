Выздоравливающего Шумахера заметили на Майорке

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер отпраздновал юбилей на испанской Майорке. Об этом пишет немецкое издание Bunte.

Утверждается, что спортсмена перевезли с виллы на женевском озере на роскошную виллу Yasmín в Порт-д'Антракс на вертолете 20 декабря. Все новогодние праздники он провел с семьей на курорте. Журналисты оценили это как еще один шаг к выздоровлению «Красного барона».

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3 января Шумахеру исполнилось 50 лет. За день до этого семья спортсмена выступила с заявлением, сказав, что Михаэль в надежных руках, а конфиденциальность относительно состояния его здоровья сохраняется в его же интересах.

17 декабря Daily Mail сообщила, что состояние Шумахера значительно улучшилось. Издание выяснило, что гонщик больше не прикован к постели, дышит самостоятельно и живет в кругу семьи.

Шумахер продолжает восстановление после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате падения гонщик впал в кому. Последние четыре года Михаэль восстанавливается на собственной вилле на берегу Женевского озера. Его реабилитация обходится в 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

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